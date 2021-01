Nier: Automata, scoperto un cheat segreto che porta direttamente al finale

NieR: Automata continua a stupire anche a distanza di quasi quattro anni dalla sua uscita originale, con la scoperta di un cheat segreto ben nascosto nel codice del gioco, che a quanto pare può portare direttamente al finale definitivo subito dopo aver sconfitto il primo boss.

La cosa particolare è che non si tratta di un glitch o un sistema esterno, bensì di un vero e proprio cheat nascosto dagli sviluppatori all'interno del codice del gioco, rimasto nascosto finora. A scoprirlo è stato Lance McDonald, noto modder specializzato soprattutto su Bloodborne, Dark Souls e simili ma che in questo caso si è dedicato invece a NieR: Automata lavorandoci su per parecchie ore.

L'ufficialità del cheat è praticamente confermata anche da Yoko Taro, che ha risposto al tweet di McDonald facendo capire che si trattava di un segreto rimasto tale per quasi quattro anni. Il funzionamento del cheat non è ancora stato svelato del tutto, con un video esplicativo che verrà pubblicato nei prossimi giorni, ma è possibile intanto avere alcune informazioni al riguardo, che possono contenere però degli spoiler.

In base a quanto riferito nel tweet riportato qui sotto, questo cheat si trova appena dopo aver sconfitto il primo boss, con una serie di input da inserire rimanendo posizionati verso il fondo del livello, ma questi comandi verranno svelati in seguito.

Questo dovrebbe essere il "segreto finale" che gli sviluppatori avevano riferito esistere all'interno del gioco senza che fosse stato scoperto, almeno finora. Nel frattempo, NieR Automata ha raggiunto 5 milioni di copie diffuse nel mondo, con un manga in arrivo.