Nier Automata: 5 milioni di copie spedite, annunciato una manga

Oggi, durante il "Nier Christmas livestream", Square Enix ha svelato al mondo che il suo popolare JRPG, Nier Automata, ha raggiunto un nuovo traguardo: sono infatti state spedite 5 milioni di unità in tutto il mondo (cifra che somma le copie fisiche a quelle digitali). Inoltre, è stato annunciato un adattamento manga del gioco.

Il numero di unità spedite non coincide con il numero di unità vendute, ovviamente, ma probabilmente tra le due cifre non vi è una differenza enorme. Questo risultato arriva dopo i 4.5 milioni di unità spedite confermate a marzo 2020. Nier Automata continua quindi a ottenere consensi, probabilmente aiutato dal venturo arrivo di Nier Replicant ver.1.22474487139..., rifacimento del primo Nier.

Vi ricordiamo infatti che Nier Replicant ver.1.22474487139... sarà rilasciato il prossimo 22 aprile in Giappone e Asia e arriverà il 23 aprile 2021 in Nord America ed Europa per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per quanto riguarda l'adattamento manga di Nier Automata, è stato annunciato che sarà disegnato da Megumi Soramichi, nota per l'adattamento di Chivalry of a Failed Knight e Zombieland Saga. Potete vedere in fondo alla notizia un primo artwork dedicato al manga.

Infine, vi segnaliamo anche la data di uscita di NieR: Re[in]carnation e il trailer sul crossover con NieR: Automata.