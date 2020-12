GOTY 2020: Jason Schreier svela i suoi 10 giochi dell'anno

Mancano sempre meno giorni alla fine del 2020 e tutto il mondo videoludico sta preparando la propria classifica dei dieci migliori giochi dell'anno. Anche Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg ed ex-Kotaku, ha eletto i suoi GOTY 2020. Volete sapere quali sono?

Il primo nome citato da Jason Schreier è Hades, il nuovo rogue-like di Supergiant (Bastion, Transistor, Pyre). Il gioco dedicato al figlio del signore degli inferi viene comparato, per buoni motivi, a Speluncky e The Binding of Isaac, spingendoti a provare ancora una volta dopo ogni sconfitta. Non manca nemmeno Final Fantasy 7 Remake che "dimostra cosa significa ricreare un pezzo d'arte".

È poi il turno di un altro remake, Demon's Souls, la grande esclusiva PS5, un perfetto mix di soddisfazione e sfida. Si passa poi ad Assassin's Creed Valhalla, che migliora ancora una volta la formula dei precedenti capitoli.

Abbiamo poi Call of the Sea, un titolo leggermente meno noto che ci porta in un "mix d'avventura in stile Myst e delle storie horror di Lovecraft, con un pizzico di puzzle e una grande trama". Immancabile anche Fall Guys Ultimate Knockout, una delle sorprese più grandi dell'anno, con il suo stile colorato e scanzonato.

Per rimanere in tema di colori, tra i GOTY 2020 di Jason Schreier non manca Paper Mario The Origami King che osa il giusto con il suo sistema di combattimento "ad anelli" e dialoghi che "non smettono di farti sorridere". Anche Bugsnax, un gioco perfetto da giocare con i bambini, fa parte di questa lista. Infine, troviamo Ori and the Will of the Wisps, un metroidvania eccezionale, e Jackbox Party Pack 7, il party game perfetto per il 2020, da giocare con gli amici e i parenti lontani. Condividete questa lista?

