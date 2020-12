Metacritic: ecco i 10 giochi peggiori del 2020 secondo i voti aggregati

Metacritic ha pubblicato la classifica dei dieci giochi peggiori del 2020 secondo i voti ricevuti dalla critica. Si tratta di quei titoli che bisogna evitare come la peste se si vuole vivere sereni per almeno un altro anno, roba da urlare contro la Luna nel caso qualcuno ve la regali.

In prima posizione troviamo l'insignificante Tiny Racer, seguito da XIII, il primo remake che è riuscito a peggiorare l'originale cui si rifà. Segue il terribile Dawn of Fear per PS4, horror che fa paura per i motivi sbagliati. Senza rovinarvi ulteriormente la gioia di scorrere l'elenco, eccovi qui il peggio del 2020 videoludico secondo Metacritic.

E per voi? Qual è stato il peggio del 2020?