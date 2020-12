Giochi dell'anno 2020: ecco i premi del PlayStation Blog

Scopriamo quali sono i giochi dell'anno 2020 per il PlayStation Blog, il canale ufficiale attraverso il quale Sony comunica tutte le novità dell'universo PlayStation 4 e PS5. A vincere, prevedibilmente, il premio come miglior gioco del 2020 è stato Microsoft Flight Simulator. Scherzi a parte, The Last of Us Parte 2 ha fatto incetta di premi, nonostante l'agguerrita concorrenza di Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Final Fantasy VII Remake.

Tra gli ultimi capolavori per PlayStation 4 e le prime esperienze per PS5, si è trattato di un anno forse povero di uscite, ma le poche che ci sono state hanno avuto una qualità media molto elevata.

Scopriamo tutti i premi del PlayStation Blog.