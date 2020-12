Control: Ultimate Edition: date d'uscita ufficiali delle versioni PS5 e Xbox Series X / S

Remedy Entertainment ha annunciato le date d'uscita ufficiali di Control: Ultimate Edition per PS5 e Xbox Series X e S: il 2 febbraio 2021 per l'edizione digitale e il 2 marzo 2021 per l'edizione fisica.

L'informazione è stata data tramite un nuovo teaser trailer, che trovate in fondo alla notizia, registrato su PS5, che mostra le modalità Performance e Grafica. La prima farà girare il gioco a 60fps, la seconda a 30fps ma con ray-tracing e altri dettagli superiori, come ad esempio quelli della giacca di Jesse, la protagonista. Entrambe le modalità avranno altre caratteristiche, che però non sono state ancora illustrate.

Le versioni next-gen di Control: Ultimate Edition erano inizialmente previste per la fine del 2020, ma sono state rinviate all'anno prossimo per ritardi nella produzione. Le nuovi versioni non saranno date gratuitamente a chi possiede già quelle per macchine dell'attuale generazione.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Control, in cui Tommaso Pugliese ha scritto:

Control è un titolo sorprendente, bello e spettacolare: la chiara evoluzione di quegli elementi che Remedy Entertainment aveva inserito in Alan Wake e Quantum Break. Un'esperienza solida e coerente, che anche sul piano narrativo riesce a proporre idee molto interessanti e originali. L'enigma dell'Oceanview Hotel, questa fissa per il premere tre volte gli interruttori e alcune delle figure che compaiono durante la storia sono senz'altro il frutto di fantasie adolescenziali che gli autori hanno saputo riversare efficacemente sullo schermo, utilizzando come collante il tradizionale contorno di documenti e filmati che volendo è possibile visionare per approfondire ulteriormente la trama. Il progressivo mix di armi e poteri, il valore dell'esplorazione e dei segreti da scoprire, l'ampia gamma di quest secondarie e un'ottima realizzazione tecnica fanno il resto, consegnandoci un prodotto che sarebbe davvero un peccato perdersi.