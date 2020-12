Praey for the Gods: trailer gameplay per il "successore" di Shadow of the Colossus

Praey for the Gods, il "successore" di Shadow of the Colossus creato da No Matter Studios, si mostra con un nuovo trailer gameplay dedicato alla versione PS5, condiviso da IGN USA come potete vedere nel video qui sopra.

Praey for the Gods, finanziato tramite Kickstarter nel 2016 e rilasciato su Steam in formato Accesso Anticipatao ad inizio 2019, è vicino al rilascio in formato completo. Il gioco è infatti atteso per il Q1 2021 per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. La versione PS5, a differenza di quella PS4, raggiungerà i 60 frame per secondo e proporrà "impostazioni grafiche massime, ombre complete e texture ad alta risoluzione, oltre a tempi di caricamento inferiori e feature dedicate al controller DualSense."

Il feedback aptico riprodurrà molteplici sensazioni come la camminata nella neve profonda e lo sferzare del vento. Viene inoltre confermato che vi sarà la possibilità di fare upgrade gratuito dalla versione PS4 alla versione PS5. Vi segnaliamo inoltre che Praey for the Gods è disponibile in questo momento in sconto su Steam, grazie ai saldi invernali.

Il trailer gameplay, infine, mostra lo scontro con una delle creature boss che la protagonista dovrà affrontare. La possiamo vedere mentre sfrutta un rampino per salire su una colonna, così da lanciarsi verso la creatura e colpirla nei punti deboli, in pieno stile Shadow of the Colossus.

Cosa ne pensate del gioco?