GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 24 dicembre 2020

Oggi è il 24 dicembre 2020 e sono disponibili le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStopZing. La catena di videogame ed elettronica propone quest'oggi tanti videogame in offerta a un prezzo vantaggioso che potrete facilmente acquistare tramite il sito internet di GameStop. Tra i nomi più interessanti possiamo trovare Watch Dogs Legion Resistance Edition, Demon's Souls e Final Fantasy 7 Remake.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozioni di oggi del Calendario dell'Avvento di GameStopZing.

Partiamo subito con uno dei giochi migliori del 2020, Final Fantasy 7 Remake: l'opera di Square Enix viene offerta, ovviamente in versione PlayStation 4 (l'unica disponibile per ora) al prezzo speciale di 39.98 €. Con questa offerta del Calendario dell'Avvento di GameStopZing potremo riesplorare Midgar.

In offerta è inoltre disponibile anche Cyberpunk 2077, l'oramai famigerato gioco di CD Projekt RED. GameStopZing, con il Calendario dell'avvento del 24 dicembre, lo propone a 59.98€. La patch 1.06 lo ha migliorato nuovamente: possibile che sia già il momento di lanciarsi in Night City per molti?

Ancora più interessante l'offerta dedicata a Watch Dogs Legion, al prezzo speciale di 34.98€. A seguire, possiamo trovare un piccolo ma interessante sconto per Demon's Souls Remake, disponibile a 69.98€. Sempre in tema PS5, non potete farvi sfuggire Sackboy Una grande avventura, a soli 59.98€ e Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition (comprensivo della remaster del primo capitolo) a soli 69.98€.

Se siete in cerca di un controller di qualità, infine, potete trovare il Nacon Revolution Unlimited V3 al prezzo speciale di 129.98€.