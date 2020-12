NieR: Re[in]carnation, data di uscita e trailer sul crossover con NieR: Automata

NieR: Re[in]carnation ha una data di uscita in Giappone, annunciata in queste ore da Square Enix attraverso il livestream natalizio speciale dedicato alla serie, con lancio previsto in patria per il 18 febbraio 2021 e nuovo trailer dedicato al crossover con NieR: Automata.

NieR: Re[in]carnation è un capitolo spin-off della serie sviluppato per piattaforme mobile, su iOS e Android, e previsto arrivare anche in occidente ma ancora senza una data di uscita precisa al di fuori del Giappone. Si presenta come una sorta di action adventure in 3D, ma caratterizzato da una struttura piuttosto diversa da quella della serie principale, più impostata sull'esplorazione che sul combattimento.

Verrà distribuito come free-to-play e sembra abbia anche delle dinamiche gacha al suo interno. Di NieR Re[in]carnation avevamo visto già un video gameplay lo scorso aprile, a breve distanza dal suo annuncio, e successivamente sono arrivate informazioni sulla storia e alcuni dettagli del gameplay da Yoko Taro.

Oggi, in occasione dell'annuncio della data di uscita, è stato pubblicato anche il trailer dedicato al crossover con NieR: Automata, visibile sopra a questa news e con l'evento fissato proprio per il giorno di lancio, ovvero il 18 febbraio 2021.