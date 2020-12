Resident Evil: un nuovo portale online nel 2021, diversi progetti in sviluppo

Resident Evil sarà ancora al centro dei piani di Capcom nel prossimo periodo, come dimostra l'annuncio di un nuovo portale online dedicato alla serie che sarà attivato nel 2021 e preparerà all'arrivo di vari progetti incentrati sul franchise.

"All'inizio del 2021, lanceremo un nuovo sito internet chiamato Resident Evil Portal che integrerà tutti i nostri servizi RE esistenti! Stiamo alvorando su molti progetti per fare in modo che questo sito possa fornire più esperienze di quanto abbiamo visto finora, restate sintonizzati!"

Questo è il tweet con cui Capcom ha annunciato la prossima apertura di Resident Evil Portal, che sembra essere un'evoluzione sostanziale del RE Service visto finora, ovvero la piattaforma online integrata legata ai vari capitoli della serie.

Possiamo dunque aspettarci nuove applicazioni legate alle componenti online e multiplayer dei vari capitoli, ma anche novità derivate da ulteriori giochi in sviluppo, probabilmente. Oltre a Resident Evil Village, sembra infatti che Capcom stia lavorando anche a vari altri progetti relativi alla serie, come emerso anche dal grosso leak che ha colpito Capcom nei giorni scorsi.

Tra i titoli spuntati dai documenti trapelati in rete c'è, per esempio, un misterioso Resident Evil Outrage, che secondo alcuni potrebbe essere in verità Resident Evil Revelations 3 con protagonista Rebecca Chambers, cosa che potrebbe allargare ulteriormente l'universo della serie con l'arrivo di un altro capitolo (episodico o no, questo ancora non si sa) nei prossimi mesi.