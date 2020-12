Resident Evil Outrage è un'esclusiva Nintendo Switch, con protagonista Rebecca?

Resident Evil Outrage sembra essere un nuovo capitolo della serie Capcom in sviluppo, a quanto pare un'esclusiva Nintendo Switch con protagonista Rebecca Chambers, personaggio storico introdotto con il primo capitolo, forse riconducibile a un Resident Evil: Revelations 3.

Le informazioni su questo misterioso Resident Evil Outrage derivano dal solito grosso leak che ha colpito Capcom nei giorni scorsi, dal quale continuano a emergere dettagli e indizi successivamente analizzati da vari insider. Tra questi, particolarmente attivo è ovviamente Dusk Golem, che ha dimostrato in passato di avere dei collegamenti piuttosto solidi con Capcom.

In base a quanto elaborato dal personaggio in questione, che a quanto pare non ha intenzione di mollare il ruolo di insider nonostante quanto avesse riferito poco tempo fa, Resident Evil Outrage sarebbe in effetti Resident Evil: Revelations 3 e, come successo con il primo capitolo della sotto-serie che era nata su Nintendo 3DS, potrebbe essere un'esclusiva temporale legata a Nintendo, anche se in questo caso si tratterebbe di Nintendo Switch.

Protagonista del gioco dovrebbe essere Rebecca Chambers, ovvero la giovane agente S.T.A.R.S. che era comparsa la prima volta nel primo Resident Evil come personaggio di supporto a Chris e diventata poi vera e propria protagonista con Resident Evil Zero.

Secondo quanto riferito da Dusk Golem, il nuovo gioco sarebbe iniziato nel 2017 come sviluppo, salvo poi essere messo un po' in secondo piano dai lavori per Resident Evil Village. Dovrebbe arrivare comunque su tutte le piattaforme dopo una prima fase di esclusiva legata a Nintendo Switch.