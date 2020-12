Nintendo: Miyamoto non è più preoccupato per la compagnia, crede nei giovani

In un'intervista rilasciata al New Yorker, Shigeru Miyamoto ha affermato di non essere più preoccupato per Nintendo. Seguendo una transizione che è durata una decade, la generazione più giovane di Nintendo è ora in grado di far rispettare i principi della compagnia in modo indipendente.

Miyamoto, arrivato a 68 anni, è oramai in un'età adatta per il pensionamento, pur vero che in una intervista del 2019 ha affermato di non voler concludere la propria carriera a breve. Miyamoto è noto per la creazione di tanti franchise di Nintendo, compresi Super Mario, Donkey Kong, Legend of Zelda, F-Zero, Pikmin e Star Fox.

Parlando al New Yorker, ha affermato che "Per quanto riguarda il modello commerciale di Nintendo, l'idea fondamentale è di creare un'armonia tra hardware e software. Ci sono voluti dieci anni, ma credo che la generazione più giovane sia ora più che in grado di sostenere tale principio fondante."

"Il presidente Shuntaro Furukawa è attualmente sulla quarantina, e il generale manager Shinya Takahashi è intorno ai cinquanta; ci stiamo muovendo verso una posizione che assicurerà che lo spirito di Nintendo sia tramandato. Non sono più preoccupato riguardo a questo."

Miyamoto afferma poi che il suo interesse ora è di trovare nuovi tipi di esperienze: non vuole perfezionare le idee più vecchie, ma puntare all'innovazione. Spiega anche che, ancora oggi, il lavoro è per lui interessante: afferma che, durante il weekend, non fa altro che pensare ai giochi e il lunedì non vede l'ora di tornare in ufficio. Ultimamente, inoltre, è stato molto coinvolto con l'organizzazione del parco a tema, oltre che nella creazione di giochi mobile.

Infine, nella stessa intervista Miyamoto ha spiegato che i figli da giovani erano grandi fan di SEGA!