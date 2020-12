GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 21 dicembre 2020

GameStopZing prosegue con la sua ormai tradizionale iniziativa del Calendario dell'Avvento, proponendo anche oggi varie offerte per il 21 dicembre 2020, da scoprire sul sito ufficiale o in negozio.

Anche in questo caso, varie offerte di oggi sono il proseguimento di quelle già iniziate nei giorni scorsi, tuttavia ci sono alcune nuove introduzioni molto interessanti valide a partire da oggi o solo per oggi, dunque vi rimandiamo al sito ufficiale per dare un'occhiata alla nuova puntata del calendario.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Tra le nuove offerte troviamo ancora Captain Tsubasa: Rise of New Champions al prezzo di 39,98€, con la promozione iniziata già ieri sul titolo basato sulla celebre serie animata.

A partire da oggi troviamo uno sconto speciale su Fortnite: Bundle Ride bene chi ride ultimo, che segna una collaborazione con Warner Bros. e i personaggi DC, in particolare Joker e altri eroi e villain del genere, al prezzo di 19,98 euro in sconto solo per oggi 21 dicembre.

Lego Marvel Super Heroes 2 può essere acquistato a 12,98 euro o 19,98 in versione Nintendo Switch con le offerte di oggi, a cui si aggiunge anche la promozione su GTA 5, tra i protagonisti assoluti della giornata del 21 dicembre 2021 su GameStop.