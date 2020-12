Monster Hunter Rise si mostra in due video su Great Sword e Switch Axe

Monster Hunter Rise è il gioco più atteso in Giappone dai lettori di Famitsu e continua a mostrarsi in video, proseguendo la lunga carrellata sulle armi presenti nel gioco con altri due trailer, dedicati rispettivamente alla Great Sword e alla Switch Axe, entrambe di dimensioni notevoli.

Nella tradizionale classifica dei giochi più attesi dal pubblico di Famitsu, basata su un campione piuttosto limitato ma comunque significativo dei gusti degli utenti nipponici, Monster Hunter Rise emerge come gioco più atteso in assoluto al primo posto, battendo concorrenti agguerriti come Tales of Arise e Final Fantasy 16, dunque un risultato notevole per il gioco Capcom, che per il resto continua a mostrarsi con nuovi e brevi video, in questo caso su altre due armi.

La Great Sword è un po' un classico della serie, che torna in Monster Hunter Rise con una nuova forma ma la stessa forza distruttiva che ci si può aspettare da uno strumento del genere, in grado di infliggere danni enormi con un singolo attacco, ancora più se caricato. L'attacco silkbind "Power Sheathe" consente di ottenere un boost sull'attacco momentaneo, grazie anche all'assistenza di Wirebug, rendendo i colpi ancora più potenti.

La Switch Axe è invece un'arma trasformabile, che consente dunque approcci differenti alla battaglia a seconda della sua configurazione: in forma di ascia favorisce movimenti più fluidi, con colpi pesanti, mentre in forma di spada punta più sulla velocità e gli attacchi caricati, con "Invincible Gambit" come attacco silkbind che fortifica il cacciatore, rendendolo momentaneamente immune ad alcuni attacchi del nemico.

Prosegue dunque la presentazione delle armi di Monster Hunter Rise, dopo aver visto Gunlance e Insect Glaive in video e poco prima anche Dual Blades e arco.