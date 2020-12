Assassin's Creed Valhalla batte Cyberpunk 2077 nella classifica vendite del Regno Unito

Assassin's Creed Valhalla torna di gran carriera in cima alla classifica vendite del Regno Unito per la settimana precedente il Natale, con il gioco Ubisoft che si conferma ancora tra i più cercati dal pubblico battendo anche Cyberpunk 2077.

Dopo il debutto in vetta, Cyberpunk 2077 ha ovviamente subito il contraccolpo delle polemiche scatenatesi per i problemi tecnici al lancio e la rimozione del gioco da PlayStation Store, cosa che evidentemente ha avuto riflessi anche in ambito retail con la discesa del titolo CD Projekt RED in terza posizione.

Assassin's Creed Valhalla torna dunque a dominare la classifica britannica proprio nella settimana degli acquisti natalizi, cosa che fa pensare a ottime performance per il nuovo capitolo della serie Ubisoft sul mercato del Regno Unito. Al secondo posto troviamo il solito Call of Duty: Black Ops Cold War.

A seguire FIFA 21 e Animal Crossing: New Horizons chiudono la parte alta della top ten, mentre per il resto segnaliamo il ritorno di Ring Fit Adventure che rientra nei primi 10 grazi a un incremento notevole di vendite registrato nella settimana appena conclusa, cosa che potrebbe essere dato dai saldi natalizi ma anche dalla situazione di lockdown del Regno Unito, che come abbiamo visto stimola l'utilizzo del particolare videogioco di fitness su Nintendo Switch.

Top ten vendite Regno Unito dal 14 al 20 dicembre