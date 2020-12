Classifica UK, Cyberpunk 2077 in vetta: è il secondo miglior lancio del 2020

Cyberpunk 2077 ha debuttato in testa alla classifica UK, mettendo a segno il secondo miglior lancio del 2020 per quanto riguarda i giochi in formato retail.

Nonostante i tanti problemi su PS4 e Xbox One, che hanno costretto CD Projekt RED a scusarsi promettendo degli aggiornamenti risolutivi, non c'è dubbio che Cyberpunk 2077 fosse uno dei titoli più attesi dell'anno e il suo esordio al primo posto appare abbastanza scontato.

La palma di secondo miglior lancio inglese dell'anno viene tolta in questo caso a The Last of Us 2, mentre al primo posto assoluto rimane ben stabile FIFA 21, com'era lecito attendersi.

Classifica UK, settimana dal 7 al 13 dicembre 2020