GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 14 dicembre 2020

GameStopZing prosegue con la sua ormai tradizionale iniziativa del Calendario dell'Avvento, proponendo anche oggi varie offerte per il 14 dicembre 2020, da scoprire sul sito ufficiale o in negozio.

Anche in questo caso, diverse offerte di oggi sono il proseguimento di quelle già iniziate nei giorni scorsi, ma ci sono comunque alcune nuove introduzioni valide solo per oggi o comunque a partire da oggi, dunque risulta comunque interessante dare un'occhiata alla nuova puntata del calendario.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Ritroviamo dunque ancora una volta The Last of Us Parte II, la cui offerta si conclude oggi, dunque se siete rimasti indecisi finora avete l'ultima possibilità di sfruttare lo sconto. Fresco fresco di vittoria del titolo di Gioco dell'Anno ai Game Awards 2020, il gioco è sicuramente un'occasione da non perdere al prezzo di 29,98 euro fino a domani.

Ancora in offerta fino a oggi anche Death Stranding per PS4, acquistabile per 14,98 euro, così come Nioh 2 al prezzo di 29,98 euro fino a oggi, con promozione destinata a concludersi il 14 dicembre.

Tra le nuove introduzioni troviamo Resident Evil 2 a 14,98 euro, Far Cry Primal a 9,98 euro, Assassin's Creed Unity a 9,98 euro e, rimanendo ancora in ambito Ubisoft, anche Tom Clancy's Rainbow Six: Siege a 9,98 euro.