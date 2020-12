Natale 2020: videogiochi e giochi da regalare

Il Natale si avvicina! Manca veramente poco alle festività natalizie e, data la situazione internazionale, è bene giocare d'anticipo, così da non rimanere con un albero "spoglio" proprio la notte di Natale. In questa guida all'acquisto cercheremo di darvi una mano con la scelta del regalo giusto per ogni videogiocatore, che sia un amante del PC, un assiduo giocatore console, un fanatico della portabilità o tutte le precedenti opzioni insieme. Vi invitiamo a leggere tutta la lista perché, per evitare ripetizioni tra una categoria e l'altra, abbiamo citato determinati giochi multipiattaforma solo una volta, anche se la loro disponibilità non è esclusiva di tale piattaforma (ogni caso è specificatamente segnalato). Per chi è avvezzo al mondo videoludico le seguenti proposte potrebbero sembrare ovvietà, ma per chi, invece, è ignaro di questo universo in costante espansione, i cui prodotti stanno diventando oggetti del desiderio sempre più richiesti, ecco i videogiochi da regalare a Natale 2020 .

Guida ai regali per un giocatore PS4

Spider-Man Miles Morales

La nuova avventura di casa Insomniac Games dedicata allo Spider-Man di Miles Morales è finalmente arrivata sugli scaffali assieme alla nuova generazione di console PlayStation.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è il gioco perfetto per il periodo natalizio. Non c'è niente che trasmetta l'aria del Natale quanto una New York innevata, Times Square illuminata a festa e l'amichevole Spider-Man di quartiere che oscilla tra i grattacieli della città.

Se acquistate la versione PS4, avrete accesso immediato anche alla versione per PS5.

Acquista Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS4.

Disponibile anche per PS5.

The Last Of Us Parte II

Fresco di Game of the Year ai The Game Awards, The Last Of Us Parte II è un'esperienza totalizzante, che ogni videogiocatore dovrebbe provare almeno una volta nella vita. È uno degli esempi più azzeccati di ibridazione tra cinema e videogioco, dove i due media "collaborano" per portare al fruitore un prodotto fuori dal comune.

Acquista The Last Of Us Parte II per PS4.

Sackboy: A Big Adventure

Dopo anni di attesa, torna finalmente il pupazzo di pezza più amato della famiglia PlayStation con Sackboy: A Big Adventure. Questa nuova avventura vi porterà a cimentarvi in un platform 3D che potrete sperimentare anche in multigiocatore locale da due a quattro giocatori (sullo stesso schermo).

Il gioco è disponibile sia nella sua versione standard che in una Special Edition contenete un artbook, alcuni contenuti digitali e un magnifico peluche di Sackboy.

Inoltre, se acquistate la versione PS4, avrete l'upgrade alla versione PS5 senza costi aggiuntivi.

Disponibile anche per PS5.

Ghost of Tsushima

Omaggio di Sucker Punch a tutto un immaginario cinematografico, Ghost of Tsushima è un fulmine a ciel sereno che lascerà i vostri occhi "a bocca aperta" (se ciò ha un minimo di senso).

Sostenuto da un ottimo sistema di combattimento, un comparto artistico da capogiro e un'atmosfera che vi farà tornare la mente direttamente ai capolavori di Akira Kurosawa, questo è il regalo perfetto per chi ama un'avventura in bilico tra onore e necessità, ma anche per tutti i cinefili incalliti.

Acquista Ghost of Tsushima per PS4.

Final Fantasy VII Remake

Il ritorno di un illustre capitolo della serie Final Fantasy è stato uno degli highlights videoludici di questo 2020.

Ripensato in tutto e per tutto, pur non perdendo lo spirito dell'originale, Final Fantasy VII Remake non solo può rappresentare un ritorno nostalgico ai "bei vecchi tempi", ma può essere anche il modo di scoprire questa pietra miliare per la prima volta.

Acquista Final Fantasy VII Remake per PS4.