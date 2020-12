Star Wars e Marvel: tutte le novità in arrivo su Disney+ e al cinema

Nella notte tra il 10 e l'11 dicembre, mentre aspettavamo col fiato sospeso (si far per dire) che Geoff Keighley premiasse il gioco dell'anno ai suoi The Game Awards , su un altro palcoscenico virtuale si consumava un altro appuntamento per nerd con una sfilza di annunci targati Disney. Nel cosiddetto Investor Day si è dunque parlato di tutti i progetti che la casa di Zio Walt ha in serbo per noi da qui ai prossimi due o tre anni: ovviamente la piattaforma Disney+ è stata grande protagonista, dato che la maggior parte delle produzioni è accentrata nel suo catalogo, e di carne al fuoco ce n'è veramente tantissima. Vediamo insieme che cosa è saltato fuori e su quali trailer ci ritroveremo a sbavare nei prossimi mesi.

Disney Animation Studios e Pixar

Cominciamo dalla tradizione. Sapevamo già che il prossimo film di Disney Animation Studios sarebbe stato Raya e l'ultimo drago, sospettavamo che i problemi sanitari ne avrebbero limitato la distribuzione nelle sale e l'Investor Day ha confermato ogni possibile congettura: il film, diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, arriverà nei cinema e direttamente su Disney+ tramite Accesso VIP il prossimo 5 marzo. Per chi non lo sapesse, si tratta di un fantasy in computer grafica ambientato nel mondo orientale di Kumandra: la protagonista, Raya, dovrà trovare l'ultimo drago ancora in vita per fermare i mostruosi Druun che minacciano l'umanità. Don Hall ha già diretto Big Hero 6, perciò è naturale che abbia preso la parola per illustrare la nuova serie televisiva incentrata sul robot protagonista di quel film. La serie si intitolerà Baymax! e vedrà il pacioccoso eroe meccanico nel suo ruolo originale di paramedico. I malati di San Fransokyo sono avvertiti.

Restando in tema di serie TV, ne arriverà una ispirata a Zootropolis nel 2022 che si intitolerà Zootropolis+: rivedremo tutti i protagonisti dello splendido lungometraggio uscito nel 2016 e sembra proprio che si tratterà di una serie procedurale poliziesca a tinte comedy proprio come il film. Previste anche due serie TV incentrate su due "principesse Disney" più o meno famose. Vaiana, la protagonista di Oceania, sarà una delle due: la serie arriverà nel 2023 e proseguirà le sue avventure per terra e per mare. L'altra serie avrà come protagonista Tiana de La principessa e il ranocchio: sarà una serie musical, giustamente ambientata nella pittoresca New Orleans del film datato 2009. Iwaju, che significa "futuro", sarà invece una rivoluzionaria serie fantascientifica ambientata in Nigeria che vedremo nel 2022 e che Disney sta producendo insieme a Kugali. Per finire, il prossimo lungometraggio classico, il sessantesimo, si intitolerà Encanto e si svolgerà in Colombia: sarà un musical che porterà la firma, tra gli altri, del talentuoso Lin-Manuel Miranda.

Veniamo a Pixar, ora. Il prossimo film diretto da Pete Doctor, Soul, arriverà su Disney+ il 25 dicembre. Nell'attesa di capire in quanti fazzoletti dovremo singhiozzare e soffiarci il naso, abbiamo scoperto che sulla piattaforma arriveranno anche una serie di corti e contenuti Pixar vari. Inside Pixar sarà una specie di serie documentaristica che porterà gli spettatori dietro le quinte dei capolavori Pixar, e sarà disponibile a gennaio 2021, mentre Pixar Popcorn, previsto anch'esso per il prossimo anno, racconterà le disavventure di alcuni personaggi popolari attraverso una serie di cortometraggi: uno di essi sarà incentrato su Dug di Up, per esempio. In arrivo anche una serie televisiva ispirata a Cars: la vedremo nel 2022 e avrà per protagonista il solito Saetta McQueen. I creatori di Toy Story 4, invece, stanno lavorando a Win or Lose, un'altra serie inedita incentrata su diverse prospettive che vedremo solo nel 2023.

A concludere la presentazione Pixar ci hanno pensato i nuovi lungometraggi. Il primo ad arrivare dopo Soul sarà Luca, diretto dal genovese Enrico Casarosa, che nell'estate 2021 ci porterà sulla riviera italiana in compagnia dell'omonimo protagonista, alle prese con l'adolescenza e inquietanti segreti. Nel 2022 sarà la volta di Turning Red, al quale seguirà Lightyear: quest'ultimo sarà un vero e proprio film di fantascienza in CGI che racconterà le "origini" di Buzz Lightyear, l'eroico space ranger di Toy Story. A doppiare Buzz, questa volta, sarà Chris Evans, l'ex Captain America ormai in pensione.