LG: un OLED 48 pollici pieghevole per gaming al CES 2021

LG Display continua a puntare sull'ambito gaming con un nuovo TV da presentare al CES 2021, il primo Bendable Cinematic Sound OLED da 48 pollici che potrà essere tenuto come schermo piatto standard o curvato all'occorrenza.

Secondo quanto riferito da LG, il nuovo display OLED da 48 pollici può essere mantenuto piatto oppure può essere fatto incurvare fino alla posizione definita 1000R, che si riferisce al grado di curvatura dello schermo, pari a un segmento di un cerchio con raggio di 1 metro.

Il senso di questa geometria variabile è legato ai diversi utilizzi della TV in questione: quando si gioca, secondo LG è preferibile utilizzare lo schermo curvo per avere una distanza di visione uniforme rispetto al centro e ai bordi dello schermo, per migliorare anche l'immersione, mentre utilizzando la TV per i normali contenuti video è preferibile mantenere lo schermo piatto standard.

Per il resto, le caratteristiche di questo display da 48 pollici riprendono quelle viste già nei più recenti OLED con un occhio di riguardo al gaming, con supporto per 120 Hz e Variable Refresh Rate (VRR), oltre a una certa attenzione al comparto audio con la presenza di una tecnologia chiamata Cinematic Sound OLED (CSO).

In base a quest'ultima, il suono non viene irradiato dagli speaker ma attraverso una serie di attuatori che generano vibrazioni che vengono trasferite in suoni, in maniera simile a quanto visto anche con l'Acoustic Surface di Sony o il Crystal Sound sempre di LG.

Non ci sono ancora informazioni su data di uscita e prezzo della TV in questione ma tutti i dettagli dovrebbero emergere a partire dal CES 2021 che inizierà l'11 gennaio. Non viene menzionata la risoluzione ma è logico pensare che si tratti di un display 4K.