Gears of War 2: teaser suggerisce l'arrivo di una remastered

L'account twitter del franchise Gears of War ha pubblicato un'immagine teaser che ha fatto subito pensare ai fan all'arrivo di una versione rimasterizzata di Gears of War 2. In realtà è molto più probabile che sia associata ai contenuti dell' Operation 6 di Gears 5 (sostanzialmente la stagione 6), ma sperare in questi casi non costa davvero nulla.

L'immagine mostra la mano di un personaggio non ben identificato che regge alcune piastrine COG. Il tweet non fornisce alcuna descrizione, mancanza che ha acceso ancora di più le varie teorie dei fan.

A far pensare a una remastered di Gears of War 2 è la somiglianza dell'immagine con la copertina del vecchio titolo per Xbox 360, in cui il protagonista Marcus Fenix teneva appunto in mano delle piastrine.

Naturalmente le due immagini non sono identiche, ma la somiglianza del soggetto è innegabile, così come il riferimento dell'immagine più recente, quindi era inevitabile che si iniziasse a speculare su qualcosa di relativo a Gears of War 2 Del resto è da tempo che la fanbase della serie Gears of War chiede uno svecchiamento dei primi capitoli, ancora amatissimi.