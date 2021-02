Epic Games Store: sistema di obiettivi in arrivo, simile a Steam, Xbox e PlayStation

L'Epic Games Store potrebbe presto essere arricchito da un sistema di obiettivi sbloccabili simile a quello di Steam, Xbox e PlayStation. La scoperta è stata fatta dall'utente Twitter iFireMonkey analizzando il codice del launcher, dove già ci sono tracce degli "achievement".

Stando a quanto scovato, gli obiettivi dell'Epic Games Store avranno quattro fasce: bronzo, argento, oro e Epic. Trovata anche l'immagine di un'icona legata agli stessi:

Epic Games Store: icona degli obiettivi

iFireMonkey ha anche riportato che il 28 gennaio 2021 Epic Games ha comunicato agli sviluppatori partner che "I tool per sviluppatori per configurare gli obiettivi di gioco sono quasi pronti." Probabile quindi che non manchi molto per vederli implementati.

Trovate anche alcune immagini del menù degli obiettivi e del nuovo menù della lista amici.