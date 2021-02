Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2: un teaser anticipa l'arrivo su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S

Stando a uno scambio di battute tra l'account Twitter della serie Tony Hawk e quello della serie Crash Bandicoot, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S. Cosa si sono detti?

Sostanzialmente hanno fatto un teaser dei port. L'account di Tony Hawk ha chiesto numi a quello di Crash sulla possibilità di convertire il gioco su delle nuove piattaforme. L'account di Crash gli ha risposto che avrebbe chiesto ad Activision.

Siccome il 12 marzo Crash Bandicoot 4: It's About Time uscirà su Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch, si è trattato anche di un simpatico modo per ricordarlo ai fan. Comunque sia è chiaro che Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 stia per seguire la stessa strada.

Lo scambio è stato infatti ripreso dall'account Twitter di Nintendo of America, che lo ha commentato invitando Crash ad aiutare Tony Hawk. Diciamo che la versione Nintendo Switch del gioco è praticamente confermata, a questo punto.

C'è da dire che le versioni Xbox One e PS4 di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 sono tranquillamente giocabili in retrocompatibilità su Xbox Series X e S e su PS5, quindi un port diretto non è strettamente necessario per lanciarsi in folli acrobazie.