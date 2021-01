Elden Ring, artista svela il lavoro fatto per il trailer di annuncio

Gabriel Björk Stiernström ha pubblicato sul suo Artstation alcuni artwork che mostrano la lavorazione del trailer di annuncio di Elden Ring, l'attesissimo nuovo gioco di FromSoftware, di cui però non si sa nulla di certo.

Stiernström ha anche pubblicato un lungo post su Reddit per spiegare il lavoro svolto: "Questo è stato il mio primo lavoro per Digic Pictures e ho realizzato questa arte concettuale due anni fa, a gennaio 2019. Non avevo idea del progetto cui stavo lavorando; sapevo solo che il cliente era FromSoftware. Appresi del progetto e del gioco quando fu mostrato all'E3, come tutti gli altri. Questo dovrebbe spiegarvi perché so davvero poco del gioco."

Insomma, Stiernström ha lavorato quasi alla cieca, per così dire, spiegando poi che gli artwork mostrati furono realizzati a scopo dimostrativo, per essere infine presentati a FromSoftware, ma solo dopo l'approvazione interna.

Stiernström ha anche specificato che i fan possono provare a leggere negli artwork ciò che vogliono, ma che lui non sa effettivamente nulla né di Elden Ring in sé, né dei progetti di FromSoftware.

Per altri artwork del trailer di Elden Ring, andate a visitare Gabriel Björk Stiernström su Artstation.