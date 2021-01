Star Wars: Battlefront 2, 10 segreti che (probabilmente) vi sono sfuggiti

Star Wars: Battlefront 2 ormai ha qualche anno sulle spalle, ma rimane comunque un titolo che continua a far parlare di sé, specialmente ora che è sbarcato su Game Pass grazie alla partnership con EA Play e alla sua disponibilità su Epic Games Store in maniera totalmente gratuita fino al 21 gennaio.

Durante la prima missione sentirete l' ammiraglio Ackbar parlare di alcune vicende che coinvolgono la Principessa Leia. Il famoso personaggio si sta riferendo agli eventi raccontati in Moving Target , il romanzo che racconta le avventure di un gruppo di Ribelli guidato da Leia in una missione che si posiziona tra L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

L'Operazione Cinder, tra l'altro, viene citata anche in un episodio della seconda stagione di The Mandalorian .

L' Operazione Cinder , una delle parti cruciali della campagna di Battlefront 2, era stata effettivamente già mostrata nella miniserie a fumetti Star Wars: L'impero a pezzi , risalente al 2015 e creata come parte del progetto "Viaggio verso Star Wars: Il risveglio della Forza". Nel caso del gioco, assistiamo agli eventi dalla prospettiva di Iden, solo accennata nel fumetto come colei che guidava lo squadrone venuto in soccorso di Leia.

Sole Nero

Durante la missione che ha luogo al Castello di Maz, avrete la possibilità di incontrare un membro del Sole Nero, una delle più potenti e pericolose organizzazioni criminali della galassia, spesso in combutta con il Collettivo Ombra di Darth Maul.

Non è la prima volta che questo gruppo fa la sua comparsa in un videogioco a tema Star Wars. Da ricordare la loro ingente presenza nel titolo per Nintendo 64 Star Wars: Shadows of the Empire.