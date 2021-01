Epic Games Store: Star Wars Battlefront è il gioco PC gratis del 14 gennaio 2021

Star Wars: Battlefront 2 per PC è il gioco gratis della settimana sull'Epic Games Store, disponibile per essere riscattato dalle 17:00 di oggi 14 gennaio 2021, fino alle 16:59 del 21 gennaio 2021. Annunciato anche il gioco che sarà regalato la prossima settimana: Galactic Civilizations III.

Star Wars: Battlefront 2 è, nel bene e nel male, uno dei giochi che ha caratterizzato maggiormente l'ultima generazione videoludica, per via dell'enorme polemica nata intorno al suo sistema di monetizzazione. Ora che lo potrete scaricare gratis però, lo apprezzerete sicuramente per le sue virtù ludiche (si spera).

Andate a questo indirizzo per riscattare Star Wars: Battlefront 2 gratis dall'Epic Game Store.

Star Wars: Battlefront 2: Celebration Edition offre una spettacolare campagna single player e una ricca modalità multiplayer, piena di contenuti sbloccabili a tema Star Wars. Leggiamone la descrizione ufficiale:

Gli eroi nascono sul fronte di battaglia

Diventa l'eroe della battaglia definitiva di STAR WARS con STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition! Ottieni STAR WARS Battlefront II e la collezione completa dei contenuti di personalizzazione resi disponibili attraverso l'acquisto in gioco dall'uscita, oltre a oggetti ispirati a STAR WARS: L'ASCESA DI SKYWALKER.

Galactic Civilization III è invece uno strategico 4X a turni di Stardock Entertainment ambientato nello spazio. Leggiamone la descrizione ufficiale:

Cosa accadrebbe se un giorno gli umani si svegliassero e scoprissero di non essere soli nella galassia? Se seguissero la propria strada nello spazio e scoprissero altre civiltà aliene con le loro storie e le loro motivazioni, alla ricerca di gloria? Scegli la tua razza tra Umani (Human), Drengin, Altariani (Altarian) e molte altre ancora e conduci la tua civiltà verso un'epoca d'oro in uno dei più grandi videogiochi strategici 4X mai creati!

Ricerca nuove tecnologie, progetta navi spaziali e colonizza nuovi mondi mentre affronti minacce e vinci sfide provenienti da fonti nuove e misteriose. Negozia scambi commerciali e trattati, dichiara guerre, spia i tuoi nemici e promuovi i cittadini modello. E quando hai finito, continua a giocare nel ruolo di una delle numerose civiltà aliene, ognuna caratterizzata da una storia, un albero tecnologico, componenti navali e molto altro ancora.

Galactic Civilizations III ora offre i pacchetti di espansione Crusade e Retribution, oltre ai contenuti add-on dei Mega Eventi (Mega Events) per darti l'esperienza di un gameplay ancora più completo! Unisciti ai ranghi dei leader galattici oggi e rispondi a questa domanda: come governerai la tua galassia?