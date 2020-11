EA Play su Xbox Game Pass Ultimate disponibile da domani: tutti i dettagli

EA Play sarà disponibile a partire da domani, 10 novembre 2020, per tutti gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al normale prezzo del servizio.

Il debutto del servizio sulle piattaforme Microsoft avviene dunque in concomitanza con l'arrivo di Star Wars Jedi: Fallen Order nel catalogo di EA Play, il che significa che da domani sarà appunto possibile giocare con il gioiellino action adventure di Respawn Entertainment.

EA Play offre ai giocatori di più dai loro giochi preferiti. Hanno accesso illimitato a più di 60 dei giochi EA più famosi e amati, tra cui Star Wars Jedi: Fallen Order, che sarà aggiunto domani a The Play List.

I membri ottengono sfide e ricompense nel gioco, contenuti speciali per soli membri, sconti e occasioni su giochi EA e contenuti scaricabili. Hanno accesso a versioni di prova fino a 10 ore di una selezione di nuovi giochi dalle serie più amate e da titoli di punta come Madden NFL 21, Star Wars: Squadrons e FIFA 21.

Dal 15 dicembre, EA Play sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC on Windows 10 tramite l'app Xbox per PC e l'app EA Desktop (beta), la nostra nuovissima piattaforma per PC.

EA si porta avanti anche nella collaborazione con Microsoft per sviluppare titoli per il cloud gaming (beta) con Xbox Game Pass Ultimate.

A partire dal 10 novembre, i membri di Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare a sette giochi EA sui loro dispositivi Android da cloud: The Sims 4, Madden NFL 20, Unravel 2, Dragon Age Inquisition, Mirror's Edge Catalyst, Mass Effect Andromeda e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.

Il nostro lavoro con Xbox sulla tecnologia cloud è la chiave nel nostro impegno per abbattere le barriere di accessibilità, così da poter raggiungere i giocatori indipendentemente da dove stiano giocando.