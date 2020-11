Disney+ su Xbox Game Pass Ultimate, 30 giorni di prova gratuita per gli abbonati

Disney+ sarà disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate con una prova gratuita della durata di 30 giorni: lo ha appena annunciato Microsoft con il trailer che vedete in calce alla notizia.

Negli ultimi giorni si parlava appunto del possibile arrivo di Disney+ su Xbox Game Pass, notizia confermata sebbene alla fine si tratti unicamente di un perk e non dell'effettiva inclusione del servizio streaming nell'abbonamento.

"A partire da oggi, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno godersi lo streaming del grande intrattenimento offerto da Disney+, inclusi i contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic", ha scritto il product marketing manager Adam Harris su Xbox Wire.

"Dai classici agli ultimi film, alle serie e alle produzioni originali realizzate dai migliori storyteller del mondo, inclusa la nuova stagione di The Mandalorian, siamo entusiasti di poter regalare questa prova come perk per i nostri membri."

"Gli abbonati Ultimate non ancora iscritti a Disney+ potranno riscattare il trial di 30 giorni dalla Perk Gallery della loro console Xbox, dall'app Xbox su Windows 10 o dall'app di Xbox Game Pass su iOS e Android."

Il codice va utilizzato entro il 31 gennaio. Al termine della prova gratuita il servizio in abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 6,99 euro al mese, a meno che non si disattivi tale funzione.