Xbox Game Pass con Disney+ incluso? Un tweet su The Mandalorian scatena le teorie

Xbox Game Pass potrebbe includere Disney+ all'interno dell'abbonamento, probabilmente nella sua versione Ultimate, o almeno questa è la teoria che sta andando per la maggiore in queste ore dopo che l'account Twitter ufficiale del servizio Microsoft ha pubblicato un'immagine riguardante The Mandalorian.

"Tutto quello che diremo è che non stiamo postando The Mandalorian e The Child senza alcuna ragione" è il testo del messaggio, che può voler dire tutto o il suo contrario, oltretutto considerando anche lo spirito tradizionale dell'account di Xbox Game Pass.

Su Twitter, infatti, l'account ufficiale è noto per mantenere sempre un forte spirito ironico, dunque non è mai facile interpretarne precisamente i messaggi. D'altra parte, un'altra teoria che era nata da un tweet precedente si è poi verificata, ovvero l'arrivo di Star Wars Jedi: Fallen Order su EA Play e Xbox Game Pass il 10 novembre, proprio nel giorno in cui il servizio Microsoft inizierà a comprendere quello EA.

Questo lascia spazio a interpretazioni molto libere anche del nuovo messaggio sibillino, che secondo molti potrebbe anticipare l'inclusione di Disney+ all'interno di Xbox Game Pass in qualche forma. Non è una cosa del tutto assurda, considerando come Microsoft abbia intenzione di puntare al massimo sul suo servizio su abbonamento una mossa del genere avrebbe un certo senso.

Tuttavia, potrebbe anche voler ricordare semplicemente l'arrivo di Fallen Order, oppure assolutamente nulla. Secondo altre interpretazioni più fantasiose potrebbe esserci anche un gioco di The Mandalorian da annunciare e altre teorie più o meno verosimili. Quel che è certo è che il Mando Monday di domani potrebbe effettivamente riservare qualche sorpresa.