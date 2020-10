Xbox: ecco il controller in edizione limitata dedicato a The Mandalorian

Microsoft ha creato un nuovo controller per Xbox davvero speciale. Il gamepad, con una base di ricarica coordinata, è ispirato a The Mandalorian, la serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari di Disney+. Si tratta di un'edizione limitata che, visto il costo proibitivo, è pensata per tutti gli irriducibili di Star Wars.

A questo indirizzo è possibile prenotare il controller Wireless per Xbox Mandalorian e base di ricarica Xbox Pro Charging Stand.

Avete visto il trailer ufficiale di Disney+ di The Mandalorian Stagione 2?

Il controller, dalla scocca metallizzata, che richiama l'armatura del Mandaloriano, è dotato anche di un battery pack in tinta e di una base di ricarica anch'essa abbinata. Dato che tutti gli accessori Xbox One sono compatibili anche con PC e Xbox Series X|S, potrete utilizzare tranquillamente il gamepad anche con le nuove Xbox.

Il prezzo al quale questo accessorio è proposto non è proprio popolare: stiamo parlando di ben 189,99 euro, spese di spedizione incluse. Al momento il controller è in prenotazione e non ha ancora una data di uscita ufficiale: dubitiamo che quel 31 dicembre 2020 sia effettivamente la data di distribuzione.

Il sito di Microsoft descrive in questo modo la periferica: "Vestito di un'armatura mandaloriana che ricorda l'acciaio di beskar, questo controller Wireless per Xbox e la base di ricarica Xbox Pro Charging Stand sono il trionfo del design ergonomico. Sfrutta le impugnature antiscivolo, la mappatura dei pulsanti personalizzata e la copertura wireless raddoppiata.* Un sistema di contatto magnetico ti consente di giocare con una sola mano durante la ricarica. Cammina per le vie di Mandalore con la tecnologia forgiata per una vestibilità ineguagliabile."

Cosa ve ne pare?