Tom Clancy's Rainbow Six Siege festeggia Halloween con l'evento Sugar Fright

Tom Clancy's Rainbow Six Siege celebra Halloween con un nuovo evento a tempo limitato chiamato Sugar Fright, ovviamente ispirato alla festività in questione e contenente una nuova modalità chiamata Candy War.

La modalità Candy War fa parte della Stagione 3 dell'anno 4 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege e durerà due settimane a partire da domani, 27 ottobre, fino al 10 novembre. Ispirandosi alla tipica ricerca di dolciumi mista all'horror, che sono poi le caratteristiche base di questi periodo, la modalità trasporta i combattenti in un mondo fantastico pieno di "caramelle e morte".

In base a quanto riferito da Ubisoft, i giocatori saranno costretti a rivivere i loro incubi in continuazione e la loro unica speranza di fuga sarà raccogliere abbastanza caramelle e vincere in questo gioco spietato. In Candy War, i giocatori dovranno raccogliere le caramelle lasciate dai loro avversarsi dopo essere stati eliminati. Ma per la prima volta nella storia di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, i giocatori potranno respawnare e cercare vendetta. Questo evento è ambientato in una nuovissima mappa, creata appositamente per questa modalità e disponibile solamente durante il corso dell'evento.

L'evento Sugar Fright comprenderà una Collezione di 30 oggetti unici, incluse personalizzazioni esclusive per Zofia, Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost, Goyo e Pulse. Questi stili a tema marionetta sono gli stessi che i giocatori potranno trovare all'interno del gioco scegliendo questi Operatori per giocare alla modalità Candy War. I giocatori potranno ottenere pacchetti Sugar Fright attraverso una speciale Sfida Evento, acquistare i pacchetti per 300 Crediti R6 o 12500 Renown ciascuno nella sezione Pacchetti della schermata Home. Infine, gli oggetti di personalizzazione esclusivi e a tempo limitato di ogni Operatore saranno acquistabili come Bundle nella sezione Shop per 1680 Crediti R6 ciascuno.

Nel frattempo, Rainbow Six Siege è arrivato ufficialmente su Xbox Game Pass nel catalogo liberamente accessibile dagli abbonati al servizio. Per saperne di più sulla più recente espansione, vi rimandiamo alla recensione di Rainbow Six Siege: Operation Shadow Legacy.