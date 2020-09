Rainbow Six Siege: Operation Shadow Legacy, la recensione: arriva Sam Fisher

La recensione di Rainbow Six Siege: Operation Shadow Legacy arriva ora che la situazione si è consolidata e dunque siamo pronti a offrirvi il nostro giudizio finale sulla nuova stagione e le sue numerose novità. Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in precedenza, il cambiamento logistico più importante è sicuramente il fatto che da questa stagione l'approccio di Ubisoft al supporto del titolo vira verso una copertura a 360 gradi, rinunciando ovviamente al modello a due operatori per concentrarsi su uno solo, e avendo così più tempo per ogni altro aspetto. Vediamo però nel dettaglio cosa Operation Shadow Legacy ha portato con sé.

Benvenuto Sam Fisher

Il nuovo operatore è un attaccante e si chiama Zero. Quello che però si cela dietro questo nome è un Sam Fisher invecchiato rispetto a come lo abbiamo visto nella sua ultima personale iterazione. Sam aiuterà il Team Rainbow come una sorta di mentore, un uomo con anni di esperienza che proverà a insegnare al team qualche tattica delle sue. Proprio in quest'ottica si inserisce il suo gadget unico chiamato Argus Launcher. In sostanza Sam Fisher avrà a disposizione una pistola che può sparare quattro speciali telecamere in grado di sfruttare un laser ognuna. La particolarità di queste telecamere è la possibilità di aderire alle superfici penetrabili e, bucando il muro, essere utilizzate da ambo i lati della parete. Zero è equipaggiato con un fucile d'assalto SC3000K (iconico fucile di Sam Fisher) o una mitraglietta MP7 come arma primaria, una 57USG speciale silenziata come arma secondaria e claymore o granata a frammentazione come gadget secondario. Parliamo di un operatore ibrido, in grado di dare molte informazioni con le sue telecamere, di distruggere dei gadget con i 4 laser a disposizione (uno per telecamera, ricordiamo), ma allo stesso tempo necessita di sfruttare tattiche di flanking per posizionare i suoi gadget.

L'utilizzo di Sam Fisher è coerente con la storia del personaggio e del suo essere maestro nello stealth. Un operatore che offre tantissime possibilità e dunque a nostro avviso uno di quelli in grado di essere un'ottima alternativa a numerose prime scelte.

Subito dietro a Zero, la seconda grande novità di Operation Shadow Legacy è sicuramente il rework di mappa Chalet. Lo scenario caratterizzato da un ambiente innevato è stato ripensato per essere più idoneo allo stato attuale del meta di Rainbow Six. La famosa balconata esterna che si affacciava sulla camera da letto del piano superiore è stata rimossa per far spazio ad una nuova zona, più consona alle rotation e collegata con una nuova scalinata alla zona inferiore della sala trofei.

Anche quest'ultima, ridotta rispetto al passato, sarà affiancata da una zona da pranzo legata alla celebre cucina. Sempre al piano superiore, il balcone sopra l'entrata principale è stato sistemato e ora avrà due muri in più per coprire la visuale sull'ingresso allo studiolo superiore. Anche la zona del garage ha visto numerose rivisitazioni con tutta la parte che collegava il garage alla stanza delle botti che è stata rivisitata per offrire più possibilità di rotation ai difensori e migliori chance di flanking per gli attaccanti. Chalet dunque ha subito un sostanziale rework per permetterle di entrare fin da subito nei pull da cui attingere per il competitivo, anche se forse ci sarebbero state altre mappe a nostro avviso che avrebbero necessitato di un celere intervento di restyling.