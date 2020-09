Hyrule Warriors: L'era della Calamità, l'anteprima del Game Live Japan 2020

La reazione della community nei confronti di Hyrule Warriors: L'era della Calamità sta diventando esilarante. Il genere dei musou non ha mai riscontrato particolari consensi dalle nostre parti, ma se pensavate che un prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno dei giochi più acclamati e influenti di tutti i tempi, avrebbe messo tutti d'accordo, o quantomeno avrebbe convinto i più scettici a dare il beneficio del dubbio a questa nuova collaborazione tra Nintendo e Koei Tecmo , vi sbagliavate di grosso: se possibile, l'astio nei confronti di questo genere è addirittura cresciuto, forse perché i fan avrebbero preferito giocare subito Breath of the Wild 2 piuttosto che un musou ufficialmente connesso alla storia. Ovviamente è ancora presto per comprendere la portata di questo nuovo Hyrule Warriors, anche perché il recente Game Live Japan è stato abbastanza avaro di dettagli e informazioni: ecco cosa abbiamo scoperto su un titolo che potrebbe riservare parecchie sorprese anche ai suoi detrattori...

Link

Il Game Live Japan 2020 si è concentrato soprattutto sul personaggio di Link, il protagonista che non ha bisogno di presentazioni e che ne L'era della Calamità non ha ancora perso la memoria: vi ricordiamo, infatti, che Hyrule Warriors si svolge cento anni prima degli eventi di Breath of the Wild, durante la tragica guerra contro Ganon che mieterà tante vittime illustri. Armato di spada e scudo, Link si fa largo tra centinaia di nemici come in ogni musou che si rispetti, correndo da un obiettivo all'altro nelle mappe mostrate: le praterie intorno al castello di Hyrule e il Monte Morte. Ovviamente ci saranno molte più mappe in cui combattere, ma nelle sequenze di gameplay mostrate abbiamo notato una grande attenzione ai dettagli e alle fonti, riconoscendo alcuni scenari che abbiamo esplorato in Breath of the Wild cento anni dopo. È importante sottolineare, infatti, che lo sviluppatore Omega Force sta lavorando a braccetto col team che ha lavorato a Breath of the Wild proprio per garantire la massima fedeltà alle fonti.

Abbiamo quindi visto Link in azione: il nostro eroe naturalmente può attaccare con la spada, inanellando colpi a ripetizione, e il sistema di combattimento ricorda parecchio quello di Hyrule Warriors: Definitive Edition. Link può schivare e proteggersi con lo scudo, che tra l'altro può usare come una specie di skateboard - esattamente come in Breath of the Wild - per prendere velocità e investire i nemici sul tragitto. Le mappe sono così vaste, infatti, che sarà necessario ricorrere ad alcuni trucchetti per spostarsi in fretta, e uno di questi è la Paravela, lo strumento che anche in Breath of the Wild consentiva a Link di planare nell'aria: non sappiamo esattamente quali siano le condizioni per usarla in Hyrule Warriors, ma ovviamente non sarà possibile esplorare le mappe a trecentosessanta gradi, dato che saranno comunque delimitate da muri invisibili.

Un altro strumento che Link può usare in combattimento è la Tavoletta Sheikah, che a quanto pare era molto diffusa nell'era della Calamità, dato che il nostro protagonista non sarà l'unico a possederla. Sembra proprio che ogni personaggio giocabile possa utilizzare solo un certo numero di rune Sheikah che, forse, andranno scelte prima di partecipare alla missione. Nei filmati mostrati, Link usa Stasys per paralizzare i nemici, le Bombe per danneggiarli e Glacyor per librarsi in aria e attaccare dall'alto con la spada o con l'arco. A giudicare da quanto visto, il sistema di combattimento garantisce una discreta varietà di combinazioni: Glacyor, per esempio, può danneggiare i nemici coi blocchi di ghiaccio - anche in assenza d'acqua - e Link può sfruttarli per ripararsi o dividere le armate nemiche. Infine, abbiamo scoperto che Link potrà impugnare almeno una seconda arma: la lancia. Cambieranno completamente le combo, dato che la lancia ha anche una portata maggiore rispetto alla spada, e Link acquisirà una speciale schivata al posto della solita guardia.