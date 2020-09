BPM: Bullets Per Minute, la recensione: uno sparatutto con musica rock e meccaniche roguelike

Se amate gli sparatutto, vi sarà già ben noto quanto sia difficile trovare qualcosa di nuovo e genuino, qualcosa che riesca a distinguersi da quella valanga di tripla A, o presunti tali, che annualmente ci ripropongono sempre le stesse situazioni. Per carità, vanno benissimo e ci esaltano, ma quando si tratta di giocare a COD, a Gears of War o a qualunque altro prodotto di questa fascia, sappiamo che dietro al prossimo livello ci sarà una rocambolesca fuga su veicolo ad attenderci, la fase immancabile con la torretta fissa o il colpo di scena dove il protagonista viene travolto dalla consueta esplosione capace di mandare a gambe all'aria l'ennesima base aliena/fortificazione/bunker della seconda guerra mondiale. Queste declinazioni fanno parte di un cliché spesso abusato e nel tentativo di imitare i fratelli maggiori anche nelle produzioni indie o di fascia bassa le stesse medesime situazioni iniziano a presentarsi sempre con più frequenza. Ecco che allora quando veniamo sorpresi il cuore non può che palpitare di gioia, presi come siamo a divertirci per quello che giochiamo e non solo per le immagini roboanti di una narrazione immobile iterata per la centesima volta. Qualche anno fa sensazioni simili ci erano capitate con lo strepitoso Devil Daggers e oggi ci possiamo di nuovo immergere in un titolo dal costo ridotto, parliamo di circa 15 euro, capace però di intrattenerci per decine e decine di ore. Pronti ad aprire il portafoglio? Vi spieghiamo perché dovreste nella recensione di BPM: Bullets Per Minute .

Un rhythm game dal gusto retrò

Se Doom e Crypt of the Necrodancer avessero un figlio, questo si chiamerebbe BPM: Bullets Per Minute. Questo è il modo più facile e più preciso per raccontarvi in due righe l'essenza del nuovo sparatutto di Awe Interactive, uno studio di sviluppo indipendente deciso ad autopubblicarsi su Steam e pronto a portare in futuro la loro opera anche su console. L'ambientazione è piuttosto strana e affascinante, una sorta di pantheon nordico dove, controllando le valchirie, dovremo esplorare dungeon procedurali massacrando tutto ciò che ci troveremo davanti. Sopravvivere non sarà per nulla facile visto che già a difficoltà easy, la base di partenza, non sarà per nulla facile raggiungere il secondo livello, quantomeno alla prima mandata.

Il gameplay di BPM chiede al giocatore di restare a tempo mentre spara, mentre salta e persino mentre cerca di schivare i colpi attraverso il dash con l'obiettivo ultimo di far salire il moltiplicatore di punteggio e stabilire un nuovo record personale. Mancate di tempismo e oltre a perdere punti verrete inibiti dal premere il grilletto, con un rumore secco che impedirà al cane della vostra pistola di far partire il colpo, portandovi spesso a subire ferite impreviste. Quattro colpi bastano per mettervi fuori gioco e con il game over direte addio anche a tutti i progressi fino a quel momento ottenuti.

Come ogni buon roguelike che si rispetti, infatti, lo scopo ultimo del gioco è quello di arrivare al boss finale e ucciderlo utilizzando solo una vita ma ci sono diverse opzioni che vi faciliteranno il cammino. La cosa più importante da sapere è che le uccisioni vi ricompenseranno spesso con monete d'oro che potrete andare poi ad utilizzare per comprare potenziamenti di varia natura o recuperare un po' di energia. La generazione di questi oggetti è come di consueto randomica e quindi anche la fortuna conterà moltissimo per avere run facilitate. Oltre agli oggetti potrete poi spendere il vostro tesoro per potenziare statistiche passive, come il danno e la velocità di movimento, potenziare la portata dei colpi o perfezionare l'uso delle abilità speciali. Awe ha infatti deciso di aggiungere alle gunfight anche degli speciali incantesimi, difensivi e offensivi, capaci di far volgere gli scontri in vostro favore per un ecosistema vario e particolarmente interessante.