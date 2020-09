Giochi Nintendo Switch: Super Mario Bros. 35 (titoli settimana 28 settembre 2020)

Indovinate un po'? Oggi 28 settembre 2020 inizia la nuova settimana, l'ultima del mese corrente; e questo è il nostro appuntamento del lunedì, in cui vi parliamo di tutti i giochi Nintendo Switch attualmente in uscita nei prossimi sette giorni. Siete contenti, non è vero? A breve scoprirete quanti soldi dovrete spendere.



La settimana del 28 settembre 2020 segna l'arrivo su Nintendo Switch del recentemente annunciato Super Mario Bros. 35. Praticamente è l'incontro tra Super Mario e il Battle Royale, genere che negli ultimi anni, ve ne sarete accorti, raccoglie sempre maggiori consenti. "Si tratta di un titolo online competitivo per 35 giocatori in cui l'obiettivo è battere tutti gli altri Mario. I nemici sconfitti vengono catapultati nello schermo degli avversari e viceversa. I giocatori possono attivare oggetti speciali per provare ad avvantaggiarsi sugli avversari". L'anteprima di Super Mario Bros. 35 è già disponibile sulle nostre pagine.



Il primo ottobre 2020 arriverà su Nintendo Switch anche Ys Origin, finora disponibile su Steam. "Ys Origin è il nuovo capitolo per PC nella lunga serie di RPG nipponici di vecchia data. Nel gioco viene narrata la storia delle dee gemelle Reah e Feena e si caratterizza per la presenza di tre diversi personaggi giocabili, ognuno caratterizzato da una propria storia differente. La nuova versione contiene il supporto per widescreen, l'integrazione di Steamworks e le modalità Time Attack, Boss Rush e Arena".



Questo è quanto: qui di seguito un pratico elenco ordinato per date di lancio vi ricorderà i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 28 settembre 2020. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.