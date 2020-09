Dragon Ball Z: Kakarot - A New Power Awakens Part 2, periodo di uscita e dettagli

A New Power Awakens Part 2, la seconda parte dell'espansione di Dragon Ball Z: Kakarot, ha un periodo di uscita e i primi dettagli rivelati da Bandai Namco.

In arrivo questo autunno, il DLC che andrà a completare la storyline inaugurata da A New Power Awakens vedrà la versione dorata di Freezer come boss e il ritorno degli sgherri del potentissimo alieno, inclusa la Squadra Speciale Ginew.

Goku e Vegeta otterranno la trasformazione in Super Saiyan God Super Saiyan allenandosi nel mondo di Beerus mentre l'esercito di Freezer invade la Terra.

Non è tutto: Bandai Namco ha annunciato un aggiornamento gratuito per Dragon Ball Z: Kakarot che andrà a introdurre un minigame intitolato Dragon Ball Card Fighters: un card battler competitivo online con partite normali, classificate ed eventi.

Qui in calce possiamo vedere le prime immagini dell'espansione.