Zelda: Breath of the Wild, un padre ha creato una casa di legno a tema per la figlia

Un padre e una figlia sono grandi fan di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Per questo motivo hanno deciso di creare una casetta di legno a tema in modo che la piccola possa avere il suo rifugio a tema, direttamente nel giardino di casa.

L'ultimo capitolo della serie di Nintendo è senza dubbio uno di quei giochi capaci di far sognare. Gli orizzonti infiniti, le mille avventure e quell'incredibile capacità di sorprendere sperimentando tra le centinaia di oggetti presenti, rendono The Legend of Zelda: Breath of the Wild un vero e proprio parco giochi virtuale.

Per questo motivo un padre ha deciso di usare le sue notevoli abilità da carpentiere (e il suo enorme giardino) per progettare e costruire una casa a tema per la figlia. Nel video qua sotto è possibile vedere tutti i passaggi che sono stati necessari per arrivare al notevole risultato finale.

Si è passati dalla progettazione al computer al taglio delle diverse tavole di legno. Ma i protagonisti non si sono limitati all'esterno, ma hanno persino creato anche tutti i complementi di arredo, come la Master Sword e lo Scudo di Hylia. Per la gioia della piccola Principessa Zelda.

Cosa ve ne pare?