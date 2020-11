Watch Dogs: Legion, ray tracing e confronto video tra Xbox Series X e Series S

Watch Dogs: Legion si mostra in un nuovo video che effettua un confronto fra la versione Xbox Series X e quella Xbox Series S, mostrando somiglianze e differenze tra le due console Microsoft all'opera sul nuovo gioco Ubisoft.

Il video proviene da Tom Warren, giornalista di The Verge che sta sperimentando a fondo Watch Dogs: Legion su varie piattaforme. In particolare, il gioco è stato provato anche con i recenti aggiornamenti appositamente studiati per le versioni next gen.

Il video si concentra allora in particolare sul ray tracing, che appare chiaramente presente nella scena presa in esame sia su Xbox Series S, protagonista della prima parte del video, che su Xbox Series X, dove si svolte la seconda parte.

D'altra parte, già il video di Ubisoft dedicato alla versione Xbox Series X mostrava piuttosto chiaramente l'importanza del ray tracing nella rappresentazione della Londra futuristica che fa da scenario a Watch Dogs: Legion, dunque questo nuovo filmato non è che una conferma della questione.

Quello che appare piuttosto evidente, tuttavia, è come anche la versione Xbox Series S si comporti decisamente bene, con la medesima applicazione del ray tracing sulle scene, forse meno marcato ma comunque presente. La differenza sostanziale con la versione Xbox Series X sembra essere dunque la risoluzione: entrambe le versioni sono in 4K a 30 fps, ma quella Series S è in upscale da una base renderizzata a risoluzione più bassa, verso i 1080p, mentre quella Xbox Series X dovrebbe essere più vicina alla risoluzione nativa 4K, seppure dinamica, anche se su questo aspetto attendiamo analisi più approfondite.