Watch Dogs Legion su Xbox Series X si mostra in video con ray tracing e miglioramenti grafici

Watch Dogs Legion in versione Xbox Series X si mostra in un nuovo video ufficiale da parte di Ubisoft, che illustra i miglioramenti grafici applicati rispetto alla versione current gen con anche il ray tracing attivo.

Il nuovo video contiene insomma un approfondimento molto interessante sulle variazioni applicate al gioco con l'hardware della console next gen Microsoft, in particolare con l'utilizzo del ray tracing in tempo reale visibile nella modalità 4K a 30 frame al secondo.

Proprio sul ray tracing sembra insistere buona parte del video, con un approfondimento sui riflessi e la gestione della luca modificata dall'utilizzo della tecnologia in questione in tempo reale, in grado di restituire una visione alquanto realistica degli scorci urbani di Watch Dogs Legion.

La Londra del futuro messa in scena nel gioco assume un aspetto più convincente con questa gestione di luci, ombre e riflessi, come dimostrano gli spezzoni di gameplay tratti direttamente da Xbox Series X e opportunamente incentrati su scenari notturni con strade bagnate.

Ubisoft riferisce inoltre che l'utilizzo dell'SSD e dell'Xbox Velocity Architecture comporta vantaggi non solo nella compressione dei tempi di caricamento, che consentono di entrare subito in partita, ma anche nello streaming dei dati, che risulta in un'esplorazione fluida della mappa anche ad alte velocità su vari veicoli, supportata anche dal Variable Refresh Rate.

Watch Dogs Legion sarà disponibile su Xbox Series X e Series S il 10 novembre 2020 al lancio delle console, con upgrade gratuito attraverso Smart Delivery se si possiede la versione Xbox One. Potete saperne di più leggendo la nostra recensione di Watch Dogs Legion.