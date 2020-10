PS5: da Jim Ryan una frecciata a Microsoft sull'acquisizione di Bethesda

PS5 e il suo successo sono al centro della recente intervista a Jim Ryan in cui si è parlato soprattutto della next gen, ma non è mancata in tale sede quella che sembra proprio essere una frecciata a Microsoft sull'acquisizione di Bethesda e sulle modalità di espansione del colosso di Redmond con Xbox.

Dopo aver sostenuto che anche Sony continuerà ad espandersi in tal senso, con nuove acquisizioni possibili in futuro, ha chiarito che la compagnia intende muoversi in maniera diversa, in maniera più silenziosa progressiva, come successo al momento dell'acquisizione di Insomniac, team più volte menzionato dal capo di Sony PlayStation anche per illustrare come i giochi di lancio di PS5 siano superiori a quelli PS4 e PS3.

Rispondendo alla domanda di GamesIndustry.biz su cosa ne pensi dell'acquisizione clamorosa di Bethesda da parte di Microsoft, o dell'espansione aggressiva di Tencent in ambito videoludico, Ryan ha fatto capire di non condividere quel modo di agire e voler seguire un altro stile.

"Probabilmente non è molto capito o apprezzato il modo in cui siamo cresciuti di organico per quanto riguarda le capacità di sviluppo nel corso di questa generazione", ha affermato Ryan, spiegando che i team di sviluppo first party di PlayStation Studios si sono rafforzati anche in vista di PS5.

"Questo è il frutto non di una spesa enorme e compulsiva ma di una crescita organica pianificata attentamente". Con le parole "spending spree", ovvero "shopping compulsivo" o qualcosa del genere, sembra piuttosto chiaro che Ryan si riferisca all'atteggiamento di Microsoft con le recenti acquisizioni, in particolare quella colossale di Bethesda, dunque la risposta sembra essere una sorta di frecciata alla concorrenza.

"Molto silenziosamente, alla maniera di PlayStation, abbiamo costruito qualcosa di veramente speciale con questi team", ha spiegato Ryan sui first party Sony, "Si può fare con un'acquisizione amichevole, con un'acquisizione misurata o in maniera organica".