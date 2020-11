Xbox Series X|S: l'SSD sarebbe un M.2 2230 facile da cambiare (smontata la console)

Secondo alcune foto trapelate online da alcuni coraggiosi utenti che hanno fatto a pezzi la loro Xbox Series X|S, l'SSD montato all'interno delle console di nuova generazione di Microsoft sarebbe un comune M.2 2230 Nvme. Uno standard piuttosto comune e per questo motivo piuttosto facile da sostituire. L'unico inconveniente è che per farlo va fatta a pezzi la console.

C'è un motivo per il quale Microsoft ha scelto di creare degli slot di espansione per Xbox Series X|S: per raggiungere l'SSD principale, infatti, un utente dovrebbe smontare la console a pezzi. Una volta raggiunta la scheda madre, però, l'operazione dovrebbe essere molto semplice, dato che stiamo parlando di un SSD M.2 2230, un componente molto comune nei moderni PC portatili.

Sembra che Microsoft si sia rivolta poi a fornitori diversi per calmierare i prezzi e riuscire ad avere una sufficiente scorta di pezzi, ma le prestazioni dovrebbero essere le medesime sia su Xbox Series S sia su Series X.

Sony, con PlayStation 5, ha invece deciso di posizionare un secondo slot di espansione proprio sotto la scocca di plastica della console. Al momento gli SSD aggiuntivi non saranno supportati al lancio di PS5, ma quando saranno attivi le operazioni di aggiornamento dovrebbero essere molto semplici.