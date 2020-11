Metroid: il cosplay di giu_hellsing ci fa scoprire cosa nasconde Samus Aran

Ci sono alcuni cosplay che puntano a mostrano i costumi e la tecnica che ci vuole a realizzarli. Altri, nonostante lo sforzo produttivo per creare la somiglianza col soggetto originale, puntano a mostrare più cosa c'è sotto il travestimento. È il caso di questa versione di Samus Aran, la bionda protagonista di Metroid, immortalata da giu_hellsing.

Questo perché, se da una parte è ovvio l'intento provocatorio, la modella vuole ovviamente scatenare gli istinti più primordiali di tutti coloro che apprezzano il genere femminile, dall'altra non si può non notare lo sforzo fatto per realizzare la tuta della cacciatrice di taglie di Nintendo.

Per poi relegarla ai margini della foto. Qualcuno potrebbe pensare che sia uno spreco, altri, invece, che forse va bene così. A completare il tutto c'è una parrucca bionda e decisamente poco altro.

A chi apprezzasse l'argomento consigliamo il cosplay di Quiet di Metal Gear Solid fatto da Hana Bunny o quello di Asuka di Neon Genesis Evangelion.

Che ne dite?