Metal Gear Solid: il cosplay di Quiet di Hana Bunny è da urlo

Hana Bunny è una dello cosplayer più amate del mondo coi suoi 1,2 milioni di follower. Il perché è facilmente comprensibile: ad una buona tecnica nella costruzione dei costumi, la modella aggiunge una scelta dei soggetti sempre molto provocante e una fisicità che non passa inosservata. Come si può vedere facilmente in questa sua interpretazione da urlo di Quiet la bella co-coprotagonista di Metal Gear Solid V.

Rendere sexy il personaggio è piuttosto facile: ci aveva già pensato Hideo Kojima a (s)vestire in maniera provocante la tiratrice scelta. Hana Bunny non fa nient'altro che riempire quei pochi vestiti col il suo fisico prorompente e le inquadrature che non hanno paura a mostrare tutto ciò che c'è da vedere.

Dettagli Come per esempio il fucile da cecchino, relegato in fondo alla foto, o gli stivali militari, tagliati persino fuori dalla scatto. D'altra parte erano queste cose che cercavate dal cosplay, no?

