Among Us: Trump e Biden giocano in questo video: chi è l'impostore?

Le elezioni USA da alcuni giorni hanno polarizzato l'attenzione del mondo. Il duello tra Trump e Biden, infatti, è stato molto lungo e incerto, soprattutto per via delle dichiarazioni dell'attuale presidente degli Stati Uniti che ancora non ha ammesso la sconfitta. Per questo motivo dei creativi giocatori di Among Us hanno pensato di pensare a come sarebbe una partita di Among Us con i due politici come protagonisti.

Inutile dire chi sarà sarà l'impostore tra i due.

Il video, creato da Music & Latest Free Products, è stato fatto mescolando le dinamiche di Among Us coi discorsi fatti dai due candidati in questi mesi, mixati, tagliati e rimontati per sembrare parte di una vera partita a Among Us.

I due non si scambiano carezze e colpi bassi, ma alla fine solo uno verrà espulso, essendo l'impostore. Avete visto che è stato pubblicato il clone cinese spudorato di Among Us: Werewolf Among Us