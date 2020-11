Super Mario avrà nuovi poteri innovativi e più movimenti nei prossimi giochi

In una recente intervista con il Washington Post, Kenta Motokura, il director di Super Mario 3D World, ma anche di Super Mario Odyssey, ha detto che l'evoluzione di Super Mario non si fermerà. Anzi, l'idraulico italiano avrà nuovi poteri innovativi e movimenti nei prossimi giochi della serie.

Nintendo, infatti, da una parte sta lavorando per dare al giocatore un controllo maggiore del paffuto protagonista, "vogliamo che sia un'estensione del giocatore," ha detto Motokura, dall'altra vuole aumentare ulteriormente il bagaglio di movimenti e di abilità a disposizione di Mario.

"In Super Mario Odyssey abbiamo aggiunto funzionalità e abilità che funzionavano col suo stile sandbox," ha aggiunto il director di Super Mario 3D World. "Abbiamo implementato nuove azioni di base che utilizzavano il cappello, e azioni straordinarie sfruttando la capacità di cattura del cappello.

Lavoriamo costantemente per creare un Mario che sia percepito e sia come un'estensione del giocatore, mentre gli facciamo compiere azioni migliori e miglioriamo il modo in cui interagisce con il mondo. Credo sia molto probabile che vedremo questo genere di azioni di Maio anche in futuro."