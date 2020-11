PlayStation Plus per PS5: Sony chiarisce continuerà a dare giochi gratis

Sony ha intenzione di regalare giochi per PS5 agli abbonati PlayStation Plus, proseguendo nella tradizione del servizio. Probabilmente non ci saranno due giochi AAA da subito, anche perché per averli c'è bisogno che la console inizi a carburare, ma riteniamo che presto il servizio sarà adeguato a quanto si è visto negli ultimi anni su PS4.

L'informazione arriva dalle FAQ ufficiali di PS5 aggiornate oggi con moltissime nuove informazioni, da cui abbiamo appreso anche la mancanza del browser web, il consiglio di non comprare SSD di espansione fino a nuovo ordine e la necessità di scaricare il primo aggiornamento del firmaware al lancio.

PlayStation Plus offrirà giochi per PS5?

Tutti i membri di PlayStation Plus continueranno a ricevere almeno due fantastici giochi per PS4 ogni mese.

Il nostro obiettivo è aggiungere regolarmente giochi per PS5 alla selezione di giochi mensili; torna a trovarci sul PS.Blog per scoprire gli annunci mensili di giochi PlayStation Plus.

Da notare che tutti i giochi di PS4 riscattati con il Plus, compatibili con PS5, saranno giocabili sulla nuova console. Quindi gli utenti non perderanno la loro libreria di giochi gratuiti passando alla nuova console, a patto di continuare a essere abbonati PS Plus.

Posso ancora accedere alla mia raccolta di giochi PlayStation Plus per PS4 dalla console PS5?

Sì. Se un gioco per PS4 è giocabile sulla console PS5 e se sei ancora un membro di PlayStation Plus, potrai scaricare il gioco e giocare sulla console PS5.