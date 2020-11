PS5: primo aggiornamento del firmware disponibile dal giorno di lancio

Il primo aggiornamento del firmware di PS5 sarà disponibile sin dal giorno di lancio, ossia dal 19 novembre (altrove dal 12 novembre), come annunciato da Sony stessa tramite le FAQ ufficiali della console, aggiornate nelle ultime ore. La domanda è abbastanza eloquente, così come la risposta:

Dovrò scaricare un aggiornamento di sistema già il primo giorno?

Sì, il primo giorno sarà disponibile un aggiornamento del sistema PS5 alla versione più recente.

Nelle FAQ vengono poi riportate le istruzioni su come installare gli aggiornamenti tramite supporto di massa USB, sostanzialmente in modo identico a come avviene su PS4:

Se non sono online, posso installare gli aggiornamenti di sistema tramite un'unità USB?

Sì, come con la console PS4, potrai scaricare nuovi aggiornamenti del software di sistema sul tuo PC da PlayStation.com e trasferirli sulla console PS5 utilizzando un'unità USB formattata per FAT32.

Purtroppo non sono stati resi noti i dettagli del primo aggiornamento del firmware di PS5, quindi non sappiamo a quanto ammonterà il download, se sarà soltanto un aggiornamento di stabilità, oppure se includerà dei contenuti aggiuntivi. Vi sapremo dire.