Devil May Cry 5 Special Edition: il trailer di lancio

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Devil May Cry 5 Special Edition, edizione riveduta e corretta del quindi capitolo della serie action, cui sono stati aggiunti molti nuovi contenuti ed è stata migliorata la grafica per essere sfavillante sulle console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X e Series S.

Devil May Cry 5 Special Edition arriva in digitale questa settimana sulle console Next Gen, con Dante, Nero, V e Vergil come personaggi giocabili!

DMC5SE include anche la Turbo Mode, la Legendary Dark Knight Mode, 3D Audio, Ray Tracing, tempi di caricamento ridotti e frame rate fino a 120 fps.

L'edizione fisica di DMC5SE sarà disponibile dal 1° dicembre.

Vergil sarà disponibile come DLC per Devil May Cry 5 su PC, Xbox One e PS4 il 15 dicembre.

Per chi ha perso Devil May Cry 5 al lancio, questa è una buona occasione per provarlo. Comunque sia, anche chi lo avesse già giocato potrebber riprenderlo per testare i nuovi contenuti. Peccato per il lancio dilazionato degli aggiornamenti delle vecchie versioni, probabilmente dovuto alla volontà di non ostacolare le vendite delle versioni PS5 e Xbox Series X.