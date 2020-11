PS5: niente browser web al lancio

PS5 non avrà un browser web al lancio. A confermarlo è stata Sony stessa nelle FAQ ufficiali della console, aggiornate proprio oggi con tantissime nuove informazioni. Ci saranno ovviamente delle applicazioni dedicate ai servizi più diffusi, come Netflix o Spotify, ma niente che consenta di navigare liberamente sul web.

Da notare che la FAQ non fornisce altre informazioni in merito, quindi non è chiaro se la mancanza sarà sanata o meno con un futuro aggiornamento. Sicuramente non con quello del giorno di lancio, altrimenti sarebbe stato specificato e ci sarebbero più dettagli in merito.

PS5 è dotata di un browser Web?

No, il sistema PS5 non include un'app per browser Web dedicata.

L'utilità dei browser per console è sempre stata dubbia. Qualcuno sicuramente li utilizza, ma non sono certamente il modo più comodo per accedere a internet. Se Sony ha deciso di non inserirne uno in PS5, evidentemente lo ha considerato secondario rispetto ad altri servizi. In fondo è difficile immaginare che qualcuno scelga di acquistare o meno una console per la presenza di un browser.