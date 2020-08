Pornhub: PS4 ancora la console preferita dalle mani agitate, gli Avengers i supereroi più usati per masturbarsi

Anche nel 2019 PS4 è stata la console più utilizzata per fare ricerche su Pornhub, a fini scientifici probabilmente, mentre tra i personaggi dell'immaginario nerd più ricercati dal grande pubblico per masturbarsi sono gli Avengers ad aver battuto tutti.

Come avviene ormai ogni anno, Pornhub sta pubblicando dei video per illustrare i suoi ragguardevoli numeri che coinvolgono, nemmeno a dirlo, anche il mondo dei videogiochi e la cultura nerd in generale. Tra questi, spiccano i dati di utilizzo del sito sulle console più diffuse. Al primo posto troviamo PlayStation (voce che comprende PS4 e in misura molto minore PS3) con il 51,2% delle ricerche totali, seguita da Xbox (che comprende Xbox One e in misura minore Xbox 360) con il 34,7%, quindi da un'ancora usatissima PS Vita (9,1%), stornata dalla voce PlayStation. A quanto pare l'obsolescenza tecnologica è più lenta quando si parla di ricerche fatte dalle mani agitate, visto che in classifica appaiono anche Wii U (4,3%) e Nintendo 3DS, quest'ultima comunque con solo lo 0,4% del totale.

A far segnare la crescita maggiore è stata PS Vita, con un +23%, seguita da Xbox con un +5,3%. PlayStation cala un po' scendendo del 5,2%. Il calo maggiore è comunque quello di Wii U con -5,6%.

Nell'ambito dei personaggi cinematografici e dei fumetti, gli Avengers hanno prodotto 13.013.947 di ricerche, seguiti da Harley Quinn con 9.017.982 di ricerche. In generale, Marvel e DC hanno sette personaggi (o gruppi di personaggi) ognuna tra le ricerche top. Comunque sia, il personaggio che in proporzione ha visto aumentare di più il numero di ricerche a suo nome è Joker che, grazie al lancio del film, ha fatto registrare un +3345% per 4.138.810 ricerche.

Per curiosità, tra le serie animate vince anche quest'anno Family Guy con 6.521.875 ricerche, seguita dai Simpsons con 5.480.961 ricerche. La celebrità più ricercata è stata invece Belle Delphine, quella che ha venduto l'acqua del suo bagnetto agli internauti, con 30.910.569 ricerche.